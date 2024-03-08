Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kadını, aileyi ve ülkemizi güçlendirmek amacımız

Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Amacımız kadını, aileyi ve ülkemizi güçlendirmektir. Bizim inancımız ve kültürümüzde aile toplumun temel direğidir. Aile ne kadar güçlüyse toplum da o kadar güçlü olmuştur." - İSTANBUL