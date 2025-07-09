Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Anayasa ve Seçim Kanunu değişmediğine göre cumhurbaşkanı ve milletvekilliği seçimi 2028 yılında, mahalli idareler seçimleri 2029 yılında yapılacak Bay Özgür." - ANKARA
Son Dakika › Politika › Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Anayasa ve Seçim Kanunu değişmediğine göre cumhurbaşkanı ve milletvekilliği seçimi 2028 yılında, mahalli idareler seçimleri... - Son Dakika
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