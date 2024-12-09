Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Arap, Türkmen, Kürt, Sünni, Alevi, Nusayri, Hristiyan fark etmeksizin Suriyelilerin tamamının sulh içinde yaşadığı bir Suriye, Türkiye'nin en büyük özlemi, hayali ve hedefidir." - ANKARA
Son Dakika › Politika › Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Arap, Türkmen, Kürt, Sünni, Alevi, Nusayri, Hristiyan fark etmeksizin Suriyelilerin tamamının sulh içinde yaşadığı bir... - Son Dakika
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