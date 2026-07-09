Erdoğan, Arnavutluk Başbakanı Rama ile görüştü - Son Dakika
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Erdoğan, Arnavutluk Başbakanı Rama ile görüştü

09.07.2026 14:27
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama ile görüştü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama ile görüştü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde görüştü. Görüşmede Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik de yer aldı. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Erdoğan, Arnavutluk Başbakanı Rama ile görüştü - Son Dakika

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