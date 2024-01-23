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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avusturya, Tunus, Singapur ve Portekiz büyükelçilerini kabul etti - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avusturya, Tunus, Singapur ve Portekiz büyükelçilerini kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avusturya Büyükelçisi Gabriele Juen, Tunus Büyükelçisi Ahmed Ben Sghaier, Singapur Büyükelçisi Li Peng Kok ve Portekiz Büyükelçisi Maria Virginia Mendes da Silva Pina'yı kabul etti. Büyükelçiler, güven mektuplarını takdim ettikten sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından tek tek kabul edildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avusturya, Tunus, Singapur ve Portekiz büyükelçilerini kabul etti
23.01.2024 - 23:04,
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avusturya Tunus, Singapur Portekiz büyükelçilerini kabul etti

ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avusturya Büyükelçisi Gabriele Juen'i, Tunus Büyükelçisi Ahmed Ben Sghaier'i, Singapur Büyükelçisi Li Peng Kok'u ve Portekiz Büyükelçisi Maria Virginia Mendes da Silva Pina'yı kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde Avusturya Büyükelçisi Gabriele Juen, Tunus Büyükelçisi Ahmed Ben Sghaier, Singapur Büyükelçisi Li Peng Kok ve Portekiz Büyükelçisi Maria Virginia Mendes da Silva Pina, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu.

Büyükelçilerin ailesi ve bazı büyükelçilik mensuplarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdiminin ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, güven mektuplarını takdimin ardından büyükelçileri tek tek kabul etti.

Kaynak: İHA
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Recep Tayyip Erdoğan, Avusturya, Singapur, Tunus, Diplomasi, Uluslararası İlişkiler, Politika, Son Dakika

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