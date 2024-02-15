Erdoğan: Barış çağrıları Amerika Birleşik Devletleri'nin olumsuz yaklaşımları sebebiyle sonuçsuz kalıyor - Son Dakika
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Politika

Erdoğan: Barış çağrıları Amerika Birleşik Devletleri'nin olumsuz yaklaşımları sebebiyle sonuçsuz kalıyor

Erdoğan: Barış çağrıları Amerika Birleşik Devletleri\'nin olumsuz yaklaşımları sebebiyle sonuçsuz kalıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Barış çağrıları ne yazık ki Amerika Birleşik Devletleri'nin olumsuz yaklaşımları sebebiyle sonuçsuz kalıyor "

15.02.2024 13:01
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Barış çağrıları ne yazık ki Amerika Birleşik Devletleri'nin olumsuz yaklaşımları sebebiyle sonuçsuz kalıyor " - ANKARA

Kaynak: İHA

Amerika Birleşik Devletleri, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Erdoğan: Barış çağrıları Amerika Birleşik Devletleri'nin olumsuz yaklaşımları sebebiyle sonuçsuz kalıyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Erdoğan: Barış çağrıları Amerika Birleşik Devletleri'nin olumsuz yaklaşımları sebebiyle sonuçsuz kalıyor - Son Dakika
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