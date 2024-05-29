Cumhurbaşkanı Erdoğan: Başıboş köpek sorununu çözmek için çalışıyoruz - Son Dakika
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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Başıboş köpek sorununu çözmek için çalışıyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, başıboş köpek sorununu köklü bir şekilde çözmek için çalıştıklarını belirtti. Ülke örneklerini incelediklerini ve tüm taraflarla istişare halinde olduklarını söyleyen Erdoğan, toplumun büyük bir kesiminin bu sorunun bir an önce çözülmesini istediğini vurguladı. Mevzuatta yapacakları değişiklikle sahipsiz köpeklerin sahiplenilmesini amaçladıklarını ifade etti.

29.05.2024 13:05
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Başıboş köpek sorununu köklü şekilde bir çözüme kavuşturmamız şart. Bu meseleyi çözmüş ülke örneklerini inceliyoruz, tüm taraflarla istişare halindeyiz. Toplumun çok büyük bir kesimi bu meselenin bir an önce çözülmesi, sokaklarımızın başta çocuklarımız olmak üzere herkes için güvenli hale gelmesini istemektedir. Bu talebe, bu çığlığa sessiz kalmamız düşünülemez. Mevzuatta yapacağımız değişiklikle sahipsiz köpeklerin sahiplenilmesini amaçlıyoruz." - ANKARA

Kaynak: İHA

Hayvan Hakları, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan: Başıboş köpek sorununu çözmek için çalışıyoruz - Son Dakika

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