Cumhurbaşkanı Erdoğan: Başıboş köpek sorununu çözmek için çalışıyoruz

Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Başıboş köpek sorununu köklü şekilde bir çözüme kavuşturmamız şart. Bu meseleyi çözmüş ülke örneklerini inceliyoruz, tüm taraflarla istişare halindeyiz. Toplumun çok büyük bir kesimi bu meselenin bir an önce çözülmesi, sokaklarımızın başta çocuklarımız olmak üzere herkes için güvenli hale gelmesini istemektedir. Bu talebe, bu çığlığa sessiz kalmamız düşünülemez. Mevzuatta yapacağımız değişiklikle sahipsiz köpeklerin sahiplenilmesini amaçlıyoruz." - ANKARA