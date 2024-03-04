Kabine toplantısı, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplandı
ANKARA - Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplandı.
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DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, seçim çalışmaları için gittiği Tokat'ta trafik kazası geçiren BBP Genel Başkanı Mustafa Destici ile telefonda görüşerek sağlık durumu hakkında bilgi aldı ve geçmiş olsun dileklerini iletti.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ankara Çankaya'da esnaf ziyareti gerçekleştirdi. Akşener, vatandaşlarla sohbet edip, fotoğraf çektirdi ve seçim öncesi destek istedi.
Adana'nın Seyhan ilçesinde yaşanan olayda, Cengiz K. ile Tülay T. arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Cengiz K, Tülay T'yi tabancayla boynundan yaraladı. Yaralı kadını kendi aracıyla hastaneye götüren şüpheli, polisler tarafından gözaltına alındı. Kadının durumu ise ağır.
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Fildişi Sahili Devlet Başkanı Alassane Outtara ile bir araya geldi.
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Çankaya'nın Dikmen semtinde bulunan Keklikpınarı Kapalı Pazar Yeri'ni ziyaret ederek esnafla tokalaştı ve vatandaşlarla hatıra fotoğrafı çektirdi. Ziyaret sırasında CHP'nin Çankaya Belediye Başkan adayı Hüseyin Can Güner ve Ankara Pazar Yerleri Esnaf Odası Başkanı Recep Ayhan da hazır bulundu.
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Fildişi Sahili Cumhurbaşkanı Alassane Ouattara tarafından kabul edildi. Kurtulmuş, Türkiye ve Fildişi Sahili arasındaki ikili ticaret hacminin artırılması, yatırım alanlarının ve imkanlarının artırılması konularının görüşüldüğünü belirtti. Ayrıca, görüşmede dünyada adil bir uluslararası sistemin nasıl kurulabileceği konusunda fikir paylaşımında bulunuldu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulunuyor.
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