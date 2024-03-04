Kabine toplantısı, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplandı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Türkiye ve Fildişi Sahili arasındaki ticaret hacminin artırılması kararlılığını vurguladı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Fildişi Sahili Cumhurbaşkanı Alassane Ouattara tarafından kabul edildi. Kurtulmuş, Türkiye ve Fildişi Sahili arasındaki ikili ticaret hacminin artırılması, yatırım alanlarının ve imkanlarının artırılması konularının görüşüldüğünü belirtti. Ayrıca, görüşmede dünyada adil bir uluslararası sistemin nasıl kurulabileceği konusunda fikir paylaşımında bulunuldu.