Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki Milli Güvenlik Kurulu Toplantısı sona erdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Milli Güvenlik Kurulu Toplantısı sona erdi. - ANKARA
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CHP'den belediye başkanı seçilen Sinem Dedetaş, Üsküdar'da mazbatasını aldı. Dedetaş, Üsküdar'ın ilk kadın belediye başkanı oldu.
Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde seçimden zaferle ayrılan AK Partili Belediye Başkanı Zekiye Tekin, mazbatasını alarak ikinci döneminde göreve başladı. Tekin, Pazaryeri halkına birlik ve beraberlik içinde hizmet etmeye söz verdi.
Diyarbakır'ın Sur ilçesinin Ağaçlıdere Mahallesi'nde muhtarlık seçimi nedeniyle çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 14 kişi yaralandı. Olayla ilgili olarak 5 zanlı tutuklandı.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısının tamamlanmasının ardından Belçika'nın başkenti Brüksel'den ayrılarak Ankara'ya hareket etti.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Mahalli İdareler Genel Seçimleri sonuçlarına göre partilerinin milletten bir kredi aldığını belirterek, bu kredinin bir tüketici kredisi değil, bir yatırım kredisi olduğunu söyledi. Özel, İzmir'de kazandıkları seçim zaferi için vatandaşlara teşekkür ederken, belediye başkanları ve parti örgütleri arasındaki ilişkiyle ilgili uyarılarda bulundu. Ayrıca, İzmir'in birlikte yaşamanın, birlikte yönetmenin ve hoşgörünün kenti olduğunu vurguladı.
31 Mart yerel seçimlerinde CHP'den Didim Belediye Başkanı seçilen Hatice Gençay, görevi Didim eski Belediye Başkanı A. Deniz Atabay'dan devraldı. Devir teslim töreni samimi bir ortamda gerçekleşti.
Ordu'da Büyükşehir Belediye Başkanlığı sonuçlarına itiraz eden İYİ Parti'nin Ordu Büyükşehir Belediyesi Adayı Enver Yılmaz'ın itirazları sonuç değiştirmedi. Tüm ilçelerde yapılan sayımlarda İYİ Parti'nin aksine AK Parti'nin oyu arttı.
Milli Güvenlik Kurulu (MGK) bildirisinde, bölgemizin geleceğinde terör örgütlerine ve destekçilerine hiçbir surette yer verilmeyeceği vurgulanmıştır. MGK, terörle mücadelede kararlılığını ve terör örgütleriyle mücadeledeki kararlı tutumunu bir kez daha ortaya koymuştur.
Van'da yaşanan mazbata krizi ve sokaklarda protestolara ilişkin Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum'un açıklamaları AK Parti cephesinde tapki çekti. Uçum'un "İktidar içindeki neoliberallerin tutumu da kaydedildi" açıklamasına yanıt veren AK Parti MKYK üyesi Orhan Miroğlu, "Partinin kurucusu arkadaşlarımız ve vekillerimiz susturulacaksa parti içindeki Kürt aktörlerin fikirlerini ifade etmelerini nasıl bekleriz?" dedi.
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