Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Başörtüsü) Şu an itibarıyla biz hazırlığımızı yapacağız ki yine birileri çıkıp zaman zaman 'başörtüsü' demesin, 'aile'... - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Başörtüsü) Şu an itibarıyla biz hazırlığımızı yapacağız ki yine birileri çıkıp zaman zaman 'başörtüsü' demesin, 'aile'...

14.10.2022 12:01
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Başörtüsü) Şu an itibarıyla biz hazırlığımızı yapacağız ki yine birileri çıkıp zaman zaman 'başörtüsü' demesin, 'aile'...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Başörtüsü) Şu an itibarıyla biz hazırlığımızı yapacağız ki yine birileri çıkıp zaman zaman 'başörtüsü' demesin, 'aile' demesin diye. Gelin artık Anayasa değişikliğini yapalım, adımı ona göre atalım. Eğer hakikaten güveniyorsanız kendinize, dürüstseniz, samimiyseniz yapalım.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Başörtüsü) Şu an itibarıyla biz hazırlığımızı yapacağız ki yine birileri çıkıp zaman zaman 'başörtüsü' demesin, 'aile' demesin diye. Gelin artık Anayasa değişikliğini yapalım, adımı ona göre atalım. Eğer hakikaten güveniyorsanız kendinize, dürüstseniz, samimiyseniz yapalım. Çünkü yasal bir değişikliğe zaten ihtiyaç yok. Yasal olarak her şey, düzenlemeler de yapılmış zaten var." - ANKARA

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Kaynak: İHA

Recep Tayyip Erdoğan, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Başörtüsü) Şu an itibarıyla biz hazırlığımızı yapacağız ki yine birileri çıkıp zaman zaman 'başörtüsü' demesin, 'aile'... - Son Dakika

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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Başörtüsü) Şu an itibarıyla biz hazırlığımızı yapacağız ki yine birileri çıkıp zaman zaman 'başörtüsü' demesin, 'aile'... - Son Dakika
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