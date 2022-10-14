Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Başörtüsü) Şu an itibarıyla biz hazırlığımızı yapacağız ki yine birileri çıkıp zaman zaman 'başörtüsü' demesin, 'aile' demesin diye. Gelin artık Anayasa değişikliğini yapalım, adımı ona göre atalım. Eğer hakikaten güveniyorsanız kendinize, dürüstseniz, samimiyseniz yapalım. Çünkü yasal bir değişikliğe zaten ihtiyaç yok. Yasal olarak her şey, düzenlemeler de yapılmış zaten var." - ANKARA