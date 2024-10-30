Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ben inanıyorum ki, bu topraklar üzerinde yaşayan, bu topraklara vatandaşlık bağıyla bağlı olan hiç kimsenin, Cumhuriyet'le, Cumhuriyet fikriyle bir meselesi, bir sorunu, bir problemi yoktur." - ANKARA
Son Dakika › Politika › Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Ben inanıyorum ki, bu topraklar üzerinde yaşayan, bu topraklara vatandaşlık bağıyla bağlı olan hiç kimsenin, Cumhuriyet'le,... - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?