Cumhurbaşkanı Erdoğan: İstanbul\'da altyapı sorunları devam ediyor

Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Biz göreve geldiğimizde İstanbul çöp, çukur, çamur deryasıydı. Bizden sonra Bay Ekrem göreve geldi. Yine aynı durum, yine aynı çöp yine çukur, yine çamur."

"Metro için yeni bir çivi bile çakmayanlar inşaat aşamasında aldıkları hatları da hala bitiremediler."

"Seçimlerden sonra Büyükşehir Belediyesi sorumluluğundaki metro projelerini şahsım, kabine Murat Bey ve ekibi hep beraber hızlandıracağız."