Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Biz kusuru millette arayanlardan değiliz. Milletimize kulak veriyoruz.

Hamza Dağ: Kadınların söz sahibi olmalarını destekleyeceğiz

Cumhur İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ, kadınların her alanda daha fazla söz sahibi olmalarını destekleme ve onlara eşit fırsatlar sunmanın, temel öncelikleri arasında olacağını söyledi. Dağ, İzmir'de kadınların önündeki setleri kaldıracaklarını ifade ederek, kadınların iş gücüne katılımdan eğitime, sağlıktan, sosyal haklara kadar birçok alanda yaşadıkları sorunlara çözüm üretmek hepimizin ortak görevidir. Ayrıca, Dağ, kadınların kendi işlerini kurmalarına yardımcı olacaklarını belirterek, 0-7 yaş arası çocuğu olan annelere toplu ulaşımı ücretsiz kullanma imkanı getireceklerini bildirdi.