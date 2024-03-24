Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Biz kusuru millette arayanlardan değiliz. Milletimize kulak veriyoruz. - Son Dakika
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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Biz kusuru millette arayanlardan değiliz. Milletimize kulak veriyoruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Biz kusuru millette arayanlardan değiliz. Milletimize kulak veriyoruz.

24.03.2024 15:31
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Biz kusuru millette arayanlardan değiliz. Milletimize kulak veriyoruz. Sizden gelen geri dönüşlere göre sürekli kendimizi geliştiriyoruz." - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Biz kusuru millette arayanlardan değiliz. Milletimize kulak veriyoruz. - Son Dakika

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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Biz kusuru millette arayanlardan değiliz. Milletimize kulak veriyoruz. - Son Dakika
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