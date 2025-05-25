Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Biz sandığa kadar değil son nefese kadar yol ve kader arkadaşlığı yapan bir kadroyuz"
"AK Partili kadrolar olarak, daha fazla çalışarak, daha fazla gayret göstererek, seleflerimizden aldığımız bayrağı yükseklere taşıyacağız"
İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Her Mahallesiyle İstanbul programında açıklamalarda bulunuyor.
Son Dakika › Politika › Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Biz sandığa kadar değil son nefese kadar yol ve kader arkadaşlığı yapan bir kadroyuz' - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?