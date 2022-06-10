Erdoğan: "Bu milletin neler yapabileceğini dünkü tatbikatta gördüğü gibi bundan sonra da görecek"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, EFES 2022 Tatbikatı'na 37 ülkenin katıldığını belirterek, "Yunanistan bunların yarıdan fazlasına 'katılmayın' diyerek haber göndermiş. Hemen hemen tamamına yakını dinlemediler, bizimle beraber tatbikatta yer aldılar, ABD başta olmak üzere. Bu başarılı tatbikat gerekene gereken cevabın verilmesi noktasında çok hayırlı bir adım oldu. Bundan sonra da böyle gidecek. Bu milletin ne olduğunu, neler yapabileceğini dünkü tatbikatta gördüğü gibi bundan sonra da görecek" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Büyük Çamlıca Camii'nde 1071 Konferans Salonu'nda düzenlenen Şehit Mustafa Cambaz Fotoğraf Yarışması Ödül Töreni'ne katıldı.

"251 İNSANIMIZ O GECE BİZLERE İSTİKBALİMİZİ HEDİYE ETTİLER"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı konuşmada, "Rabbim Mustafa kardeşimizi Peygamber Efendimize komşu eylesin. Tüm yakınlarına, ailesine ve Yeni Şafak çalışanlarına başsağlığı diliyorum. Bu sene ilkini gerçekleştirdiğimiz yarışmanın her yıl prestijini artırarak devam edeceğine inanıyorum. Jürimizin titiz çalışmasıyla belirlenen toplam 9 kişiye ödüllerini takdim edeceğiz. Şehidimizin mesleğine olan tutkusunun yanı sıra davasına, ülkesine, İslam ümmetine olan sevdasına bizzat şahitlik ettik. Zor da olsa sonunda ölüm de olsa hakkın, adaletin safında yer almayı tercih etti. Batı Trakya Türklerinden olan Mustafa kardeşimiz, mücadele vermiş cesur bir yürekti. Yunanistan'ın baskıcı politikalarına mücadele vermiş cesur bir yürekti. 'Yunan'a askerlik yapmam' diyerek İstanbul'a göç ettiğinde ömrünün baharında bir gençti. İstanbul'u özellikle Boğaz'ı çok sever Türkiye'yi vatanı olarak görürdü. Son derece başarılı bir fotomuhabiriydi. Tüm Türkiye'yi adım adım dolaşarak 10 binin üzerinde fotoğraf çekmiştir. Meydanlara ilk koşan kahramanlar arasındaydı. 15 Temmuz gecesi düşünmeden fotoğraf makinesini almadan meydanlara koşan kahramanlar arasındaydı. Ruhunu bir dolara satmış FETÖ'cü hainler göğsünden vurarak şehit ettiler. 251 insanımız o gece bizlere istikbalimizi hediye ettiler. Göğüslerini siper eden tüm yiğitlerden Rabbim razı olsun. Bugün 85 milyon olarak üzerinde özgürce yaşadığımız bu topraklar bizlere aziz şehitlerimizin emanetidir. Ülkemiz aynı zamanda tıpkı Mustafa kardeşimiz gibi mazlum ve mağdurlara kucak açmış esenlik yurdudur. 40 yıldır siyaset arenasında kararlı bir mücadele yürütüyoruz. Zulüm 1453'te başladı diyenlere İstanbul fethini hazmedemeyen Bizans artıklarına inat bu güzel şehre sahip çıkıyoruz. İstanbul'u adeta ilmek ilmek dokuduk. Barbaros Hayrettin Paşa camiyi bu yılın sonuna doğru bitecek, o da hizmet verecek. Marmaray ve Avrasya tüneli iki kıtayı denizin altından birbirine bağlıyor" dedi.

"SADECE İSTANBUL'A DEĞİL 81 VİLAYETİMİZİN TAMAMINA MÜHRÜMÜZÜ VURDUK"

"Sadece İstanbul'a değil 81 vilayetimizin tamamına mührümüzü vurduk" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, " Son 20 yıllık dönemde milli iradeyi gasbetmek için 85 milyonun birliğine dinamit koymak için gizli açık pek çok operasyon yaptılar. Ne yaptılarsa bizi milletimize hizmet yolundan alıkoyamadılar. Tüm saldırıları boşa çıkardık. Evlatlarımıza üzerinde özgürce yaşayacağı bir Türkiye bırakana kadar ilk günkü aşkla çalışmaya kararlıyız. Varsın birileri asrını inkar etme pahasına masada koltuk kapmaca oynasın. 40 yıldır olageldiği gibi yarın da milletimizle gönül gönüle omuz omuza yol yürümeye devam edeceğiz" diye konuştu.

"37 ÜLKE KATILDI BİZİM BU TATBİKATIMIZA, YUNANİSTAN BUNLARIN YARIDAN FAZLASINA KATILMAYIN DİYEREK HABER GÖNDERMİŞ"

EFES 2022 Tatbikatı hakkında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şehitlerimize minnet borcumuzu ödemeyi sürdüreceğiz. Dün EFES 2022 Tatbikatı'nı yaptık İzmir'de. ve bunun yanında da Yunanistan bir üçlü olarak kendi içinde toplantılarını yapmışlar. ve bu toplantılarında da 'Türkiye ile ilişkiler noktasında da bu işi gözden geçirelim ve bu sıkıntılı dönemi atlatalım' demişler. 37 ülke katıldı bizim bu tatbikatımıza ve Yunanistan bunların yarıdan fazlasına katılmayın diyerek haber göndermiş. Hemen hemen tamamına yakını dinlemediler, bizimle beraber tatbikatta yer aldılar, ABD başta olmak üzere. Bu başarılı tatbikata gerekene gereken cevabın verilmesi noktasında çok hayırlı bir adım oldu. Bundan sonra da böyle gidecek. Kararlı bir şekilde emin adımlarla gidecek. Bu milletin ne olduğunu, neler yapabileceğini dünkü tatbikatta gördüğü gibi bundan sonra da görecek" dedi.

(Mustafa Biçer - İHA)