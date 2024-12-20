Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bölgemizde kritik gelişmeler oluyor. Atacağımız adımların uzun vadeli etkilerini iyi hesaplıyoruz. 5 milyon Suriyeli kardeşimizi biz bu topraklarda misafir ettik. Biz Ensar'ız onlar Muhacir. CHP gelir gelmez sizi tekrar Suriye'ye göndereceğiz derken ben onlar bizim misafirimizdir dedim. 61 yıllık karanlığın ardından Allah'ın izni ile özgürlüğün şafağı sökmeye başlamıştır." - MARDİN
Son Dakika › Politika › Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Bölgemizde kritik gelişmeler oluyor. - Son Dakika
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