Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bölücü örgüt ve Suriye'deki uzantıları için çember daralıyor. - Son Dakika
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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bölücü örgüt ve Suriye'deki uzantıları için çember daralıyor.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bölücü örgüt ve Suriye'deki uzantıları için çember daralıyor.

06.01.2025 20:30
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bölücü örgüt ve Suriye'deki uzantıları için çember daralıyor. İktidar ve ittifak olarak terörsüz Türkiye hedefimizi öyle ya da böyle gerçekleştireceğiz"

"Suriye'de yeni dönem başlamıştır. Suriye'nin parçalanmasına rıza göstermeyiz"

"Türkiye bekasını ve güvenliğini koruma noktasında nasıl bir iradeye sahip olduğunu göstermiştir. İş yine oraya varırsa 'bir gece ansızın gelebiliriz"

"Biz elbette bunu suhuletle olmasını temenni ediyoruz. Bu yol tıkanır ve dinamitlenirse o zaman devletin kadife eldivene sarılı demir yumruğunu vurmaktan çekinmeyiz"

ANKARA (İHA)- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Bölücü örgüt ve Suriye'deki uzantıları için çember daralıyor. - Son Dakika

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