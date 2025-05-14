Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bugün ülkemiz, barış diplomasisinin merkezlerinden biri haline gelmiştir. Bölgesel ve küresel krizlerin çözümünde desteği, yardımı, arabuluculuğu aranan ülkelerden biri, hiç kuşkusuz, Türkiye'dir." - ANKARA