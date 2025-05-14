Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bugün ülkemiz, barış diplomasisinin merkezlerinden biri haline gelmiştir. Bölgesel ve küresel krizlerin çözümünde desteği, yardımı, arabuluculuğu aranan ülkelerden biri, hiç kuşkusuz, Türkiye'dir." - ANKARA
Son Dakika › Politika › Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Bugün ülkemiz, barış diplomasisinin merkezlerinden biri haline gelmiştir. - Son Dakika
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