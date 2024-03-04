Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Çalışanlarımızı ve emeklilerimizi hayat pahalılığın pençesine terk etmeyeceğiz"
-Cumhurbaşkanı Erdoğan:
-"Savunma ihracatımızı 10 yılda yaklaşık 4,5 kat artırdık"
-"Savunma sanayi ihrac atında dünyadaki yerimize baktığımızda karşımıza çıkan fotoğraf, TB2, Akıncı, Anka ve Aksungur araçlarımızla SİHA teknolojisinde dünyada ilk 3 ülkesi arasında yer alıyoruz"
-"Mühimmat ve füze sistemlerinde ilk sıralarda yer alıyoruz"
- "Türkiye 10 ülkeye yaptığı 40 adet radar ihracatıyla dünyadaki ilk 3 arasında yer alıyor"
"İşsizlik oranını yüzde 9,4 ile son 10 yılın en düşük seviyesini ifade eden tek haneli rakamlara düşürdük"
-"Enflasyonla mücadelemizde henüz istediğimiz yere gelmedik ama kararlıyız"
-"Çalışanlarımızı ve emeklilerimizi hayat pahalılığın pençesine terk etmeyeceğiz"
-"Enflasyonu yenerek, büyümeyi sürdürerek, milli gelirimizi artırarak çalışanlarımızın ve emeklilerimizin gelirlerini de artıracağız"
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AK Parti Samsun Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Halit Doğan, Vezirköprü ve Havza programlarında vatandaşlarla buluştu. Doğan, Samsun ve 17 ilçe için ortak akılla hizmet edeceklerini belirtti.
Çatak Kaymakamı Sercan Sakarya, beraberindeki kurum amirleriyle birlikte Bilgi Mahallesini ziyaret etti. Mahalle sakinleriyle bir araya gelen Sakarya, sorun ve talepleri dinledi ve kapılarının her zaman vatandaşa açık olduğunu belirtti. Sakarya, ziyaretin ardından şehit yakınlarına da ziyarette bulundu.
KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen bir forumda konuşarak, KKTC'nin doğal güzelliklerini ve kültürünü tanıtmak için Almanları ülkesini ziyaret etmeye çağırdı. Tatar, KKTC'nin turizm potansiyelini vurgulayarak, turizmin küresel barış için önemli bir rol oynadığını ifade etti.
İran'da yapılan parlamento seçimlerinde katılımın rekor düzeyde düşük olduğu ve radikal adayların çoğunluğu kazandığı bildirildi. İçişleri Bakanı Ahmed Vahidi, 61 milyon seçmenden sadece 25 milyonunun oy kullandığını açıkladı. Seçimlerin, ülkenin tarihindeki en büyük protesto dalgası olan Mahsa Amini eylemleri sonrası gerçekleştiği belirtildi. Uzmanlar, düşük katılımın siyasete duyulan hayal kırıklığının bir göstergesi olduğunu vurguladı. İran'ın resmi seçim kurulu, parlamentodaki 290 sandalyeden 245'inin ilk turda belirlendiğini duyurdu. Kazanan adayların çoğunluğunun muhafazakar tutucular olduğu ifade edildi.
AK Parti Kayseri İl Başkanlığı, 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri için kentte yasal olmayan bölgelerde çevre ve görüntü kirliliğine neden olan tüm siyasi görsellerin kaldırılması için seçim kuruluna dilekçe verdi. Dilekçede, trafik lambaları, trafik işaret panoları, köprü, üst geçit ayakları ve altları ile tramvay güzergahında bulunan tüm görsel, afiş ve brandaların kaldırılması talep edildi.
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Çek basınına verdiği röportajda, Fransa'nın yakın gelecekte Ukrayna'ya askeri personel göndermeyi düşünmediğini belirtti. Macron, Ukrayna'yı desteklemek için yapılabilecek her şeyi düşündüklerini ancak Fransız birliklerinin gönderilmesi konusunda bir plan olmadığını ifade etti.
Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan bir binaya ilişkin hakkında dava açılan ve duruşmada tahliye edildikten sonra yapılan itiraz üzerine hakkında yakalama kararı verilen eski Nurdağı Belediye Başkanı Ökkeş Kavak, Tarsus Adliyesi'ne teslim oldu. Kavak, hakkındaki suçlamaları kabul etmedi ve mahkeme heyeti tarafından tutuklanmasına karar verildi.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kırklareli'nde düzenlenen halk buluşmasında emeklilere seslenerek sendikalaşmanın ve hak aramanın anayasal güvence olduğunu belirtti. Özel, ayrıca belediye başkan adayı Mehmet Siyam Kesimoğlu'na destek istedi ve bağımsız aday Serdar Türker'i eleştirdi.
Samsun'un Atakum ilçesinde İncesu Yalı Mahallesi'nde muhtar adaylarının kendilerini tanıtmak amacıyla astıkları afişler, kimliği belirsiz kişiler tarafından koparıldı. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde afişlerin asıldığı yere gelen kişilerin afişleri yerlerinden kopartarak araçlarına koyma anları yer aldı. Muhtar adayları, yapılan bu eylemleri kınayarak seçim sürecinin sevgi ve saygı çerçevesinde devam etmesini istedi.
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