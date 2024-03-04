Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Çalışanlarımızı ve emeklilerimizi hayat pahalılığın pençesine terk etmeyeceğiz"

AK Parti Kayseri İl Başkanlığı, çevre ve görüntü kirliliğine neden olan siyasi görsellerin kaldırılması için başvuruda bulundu

AK Parti Kayseri İl Başkanlığı, 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri için kentte yasal olmayan bölgelerde çevre ve görüntü kirliliğine neden olan tüm siyasi görsellerin kaldırılması için seçim kuruluna dilekçe verdi. Dilekçede, trafik lambaları, trafik işaret panoları, köprü, üst geçit ayakları ve altları ile tramvay güzergahında bulunan tüm görsel, afiş ve brandaların kaldırılması talep edildi.