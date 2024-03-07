Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çukurova Uluslararası Havalimanı'nı havadan inceledi - Son Dakika
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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çukurova Uluslararası Havalimanı'nı havadan inceledi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çukurova Uluslararası Havalimanı\'nı havadan inceledi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yapımı süren Çukurova Uluslararası Havalimanı'nı helikopterle havadan inceledi.

07.03.2024 15:05
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yapımı süren Çukurova Uluslararası Havalimanı'nı helikopterle havadan inceledi.

AK Parti'nin Mersin mitingi için bölgeye giden Erdoğan, Çukurova Uluslararası Havalimanı'nı havadan inceleyerek yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, Çukurova, Ulaşım, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çukurova Uluslararası Havalimanı'nı havadan inceledi - Son Dakika

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