Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazını Ayasofya Camii'nde kıldı
İSTANBUL Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Ayasofya Camii'nde kıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.
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Mersin'de yeniden seçilen ve mazbatasını alan Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, "Her 10 oyun 6'sını aldık ama bizim değildir. İçerisinde emanet oylar var" dedi.
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, mazbatasını alarak göreve başladı. Başkan Bozbey, kendisini tebrik etmek için çiçek veya hediye göndereceklerin Bursaspor'a destek olmasını istedi. Ayrıca, Ramazan Bayramı'nda ulaşımın ücretsiz olacağını duyurdu.
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