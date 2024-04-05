Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazını Ayasofya Camii'nde kıldı

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer mazbatasını aldı

Mersin'de yeniden seçilen ve mazbatasını alan Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, "Her 10 oyun 6'sını aldık ama bizim değildir. İçerisinde emanet oylar var" dedi.