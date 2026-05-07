Erdoğan, Cezayirli mevkidaşı Tebbun'a Devlet Nişanı verdi
Erdoğan, Cezayirli mevkidaşı Tebbun'a Devlet Nişanı verdi

07.05.2026 19:51
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun'a Türkiye Cumhuriyeti Devlet Nişanı tevcih etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen törende Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, iki ülke arasındaki köklü kardeşlik ve dostluk ilişkilerine vurgu yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ile Cezayir arasında 5 asra yaklaşan tarihi bağların her geçen gün güçlendiğini belirterek, "İkili ilişkilerimiz, kıymetli kardeşim Tebbun'un samimi destekleriyle Cumhuriyet tarihimizin en yüksek seviyesine ulaşmıştır" dedi.

2023 yılında Cezayir'e gerçekleştirdiği ziyarette ilişkileri stratejik seviyeye yükseltme kararı aldıklarını hatırlatan Erdoğan, Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi'nin ilk toplantısının başarıyla tamamlandığını ve iş birliğini güçlendirecek çeşitli anlaşmalara imza atıldığını ifade etti.

Cezayir'in bölgesinde önemli bir aktör haline geldiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sayın Tebbun'un dirayetli liderliği altında Cezayir'in bir yıldız gibi parladığını memnuniyetle görüyoruz" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, iki ülke arasındaki ilişkilerin gelişmesine sağladığı katkılardan dolayı Tebbun'a Türkiye Cumhuriyeti'nin en yüksek nişanı olan Devlet Nişanı'nı tevcih etmekten büyük memnuniyet duyduğunu ifade etti.

Tebbun ise kendisine takdim edilen nişandan dolayı teşekkür ederek, Türkiye ile Cezayir arasındaki kardeşlik bağlarının daha da güçlenmesini temenni etti. Tören, iki liderin karşılıklı iyi niyet mesajlarıyla sona erdi. - ANKARA

Kaynak: İHA

