Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gaziantep'teki 16 kişinin hayatını kaybettiği kazaya ilişkin taziye açıklaması - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gaziantep'teki 16 kişinin hayatını kaybettiği kazaya ilişkin taziye açıklaması

20.08.2022 18:13

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gaziantep'teki 16 kişinin hayatını kaybettiği kazaya ilişkin taziye açıklaması.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gaziantep'teki 16 kişinin hayatını kaybettiği kazaya ilişkin taziye açıklaması

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Kaynak: İHA

Recep Tayyip Erdoğan, Gaziantep, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gaziantep'teki 16 kişinin hayatını kaybettiği kazaya ilişkin taziye açıklaması - Son Dakika

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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gaziantep'teki 16 kişinin hayatını kaybettiği kazaya ilişkin taziye açıklaması - Son Dakika
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