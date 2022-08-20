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Recep Tayyip Erdoğan, Gaziantep, Politika, Son Dakika

Son Dakika › Politika › Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gaziantep'teki 16 kişinin hayatını kaybettiği kazaya ilişkin taziye açıklaması - Son Dakika

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