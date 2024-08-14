Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan LGBT ve ırkçılık açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan, LGBT sapkınlığı ve ırkçılık konusunda benzer bir tutum sergilediklerini belirterek, Türk ve Müslüman düşmanlığından beslenen 'ırkçı saldırganlığa' karşı aynı şekilde tepki gösterdiklerini ifade etti.
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir.
14.08.2024 16:37:34. #1.11#
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan LGBT ve ırkçılık açıklaması - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?