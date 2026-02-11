Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özgür Özel'e ''üslup'' tepkisi: Meyhane jargonuyla siyasetçilik oynamaktan vazgeç - Son Dakika
Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özgür Özel'e ''üslup'' tepkisi: Meyhane jargonuyla siyasetçilik oynamaktan vazgeç

Haberin Videosunu İzleyin
Cumhurbaşkanı Erdoğan\'dan Özgür Özel\'e \'\'üslup\'\' tepkisi: Meyhane jargonuyla siyasetçilik oynamaktan vazgeç
11.02.2026 12:43  Güncelleme: 13:01
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda, CHP lideri Özgür Özel'in Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan'a gönderdiği küfür içerikli mesajları sert bir dille eleştirdi. Gelenin gideni arattığını dile getiren Erdoğan, "Meyhane jargonu ile siyasetçilik oynamaktan vazgeçsin!" ifadesinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Birçok konuya değinen Erdoğan, CHP lideri Özgür Özel'in Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan'a ve siyaset gündemine bomba gibi düşen küfürlü mesajlarına ateş püskürdü.

CHP'nin gelen gideni aratır gerçeğinin değişmediğinin altını çizen Erdoğan, "13,5 yıl boyunca sadece sustular, zulmü görmezden geldiler. Sınırımızın ötesinde ne olup bittiğini bile düşünmediler. On yıllar boyunca Arap ve kürtleri nasıl aşağıladıysalar, bugün de devam ediyorlar. Bu bağnazlıklarını görünce biz onlar adına hicap duyuyoruz. Benim milletim bu istismarcıların gerçek niyetini artık çok net görüyor. Benim Kürt kardeşlerim oynanan oyunları çok net görüyor. Benim Arap vatandaşlarım hangi senaryoların taşeronu olduğunu çok iyi görüyor.

"SON KEPAZELİKLERİYLE ÜMİDİMİZ BİTTİ"

Bunu sadece CHP genel başkanı görmüyor. Bu zatı parmağında oynatanlar görmüyor. Açıkçası biz CHP'nin başındaki zattan bir siyaset ortaya koymasını, proje üretmesini beklemiyoruz. Son kepazelikleriyle birlikte artık bundan ümidimiz kalmadı. Meyhane jargonu ile siyasetçilik oynamaktan vazgeçsin! Küfretmeden siyaset yapılmalı." dedi.

"SEÇMENE ALLAH SABIR VERSİN"

CHP'li vatandaşlara sabır dileyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Millet dizi izlemeyi bıraktı her akşam çayı çekirdeği alıp CHP'nin skandallarını izlemeye başladı. Ne ararsan hepsi var. Ne diyelim Allah bunlara akıl CHP'li vatandaşlarımıza sabır versin" ifadelerini kullandı.

"DEPREMZEDELERE PEŞ PEŞE MÜJDELER"

Depremzede vatandaşlara faizsiz konut müjdesi de veren Erdoğan şöyle devam etti: "Yaptığımız 455 bin afet konutunun tüm altyapı bedellerini biz karşılıyoruz. Kalan fiyat üzerinden vatandaşlarımıza yüzde 50 indirim yapıyoruz. Konut fiyatlarının yüzde 65'ini devletimiz ödüyor, dahası 2 yıl ödeme almayacağız. 18 yıl boyunca da aynı fiyat ödenecek. 18 yıl boyunca sabit ve faizsiz olacak. Ödemeler anahtarlar teslim alındıktan 2 yıl sonra başlayacak Peşin ödemek isteyen olursa Meclis'te düzenleme yapacağız. Vatandaşlarımız 4'te bir fiyatına bu evleri alabilecek. Vatandaşlarımız yeni evlerinde huzurla güvenle otursunlar. 24 yıldır siyaset arenasında niçin bulunduğumuzu asla unutmadık, unutmayacağız."

