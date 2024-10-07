Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Recai Kutan için taziye mesajı - Son Dakika
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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Recai Kutan için taziye mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Saadet Partisi Kurucu Genel Başkanı ve Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Recai Kutan'ın vefatı dolayısıyla taziye mesajı yayımladı.

07.10.2024 14:16
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Saadet Partisi Kurucu Genel Başkanı ve Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Recai Kutan'ın vefatı dolayısıyla taziye mesajı yayımladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, taziye mesajında, "Saadet Partisi Kurucu Genel Başkanı ve Yüksek İstişare Kurulu Üyesi, Türk siyasetinin mümtaz şahsiyetlerinden biri olan Sayın Recai Kutan Beyefendi'nin vefatını derin bir teessürle öğrendim. Merhum Recai Kutan'a Cenab-ı Allah'tan rahmet niyaz ediyor; ailesine, sevenlerine, Saadet Partisi'ne ve Milli Görüş camiamıza başsağlığı diliyorum. Sayın Recai Kutan siyasi mücadelesi ve ülkemize vermiş olduğu değerli hizmetlerle inşallah her daim hayırla yad edilecektir. Mekanı cennet olsun "ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Recai Kutan için taziye mesajı - Son Dakika

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