Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehit Hava Pilot Binbaşı İbrahim Bolat'ın ailesine taziye dileklerini iletti.
Erdoğan, Balıkesir 9'uncu Ana Jet Üs Komutanlığı'ndan kalkış yapan F-16 uçağının kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan Hava Pilot Binbaşı Bolat'ın ailesine mesaj göndererek, başsağlığı diledi.
Son Dakika › Politika › Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailesine başsağlığı mesajı - Son Dakika
