Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bizim birinci önceliğimiz deprem bölgesini yeniden ayağa kaldırmaktır"

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak: Türkiye'nin dört bir yanında eserleri olan AK Parti var

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, "Türkiye'nin dört bir yanında eserleri olan AK Parti var. Bize çalışan adam lazım, tatildeki adam lazım değil." dedi.