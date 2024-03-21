Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bizim birinci önceliğimiz deprem bölgesini yeniden ayağa kaldırmaktır"
"Depremin yaralarını hızla sarıyouz"
"76 binden fazla konut ve köy evini hak sahiplerine teslim ettik. Her ay 15-20 bin civarında evin teslimini yapacağız"
" Kilis'in bizden beklentilerinin farkındayız, bu umutları boşa çıkarmayacak eser ve hizmet üretmeye devam edeceğiz"
KİLİS - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kilis'te Cumhuriyet meydanlarında düzenlenen mitingde konuştu.
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Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, "Türkiye'nin dört bir yanında eserleri olan AK Parti var. Bize çalışan adam lazım, tatildeki adam lazım değil." dedi.
Artvin Valisi Cengiz Ünsal, AK Parti Artvin Milletvekili Faruk Çelik, İl Özel İdare Genel Sekreteri Kemal Demirel, İl Genel Meclisi Başkanı Furkan Çakmak ve üyeleri ile birlikte DSİ 26. Bölge Müdürlüğü Sosyal Tesisleri'nde iftar programı düzenledi. Ünsal, iftar programında Ramazan'ın huzurlu ve bereketli geçmesini temenni ederek, İl Genel Meclisi üyelerine hizmetleri dolayısıyla plaket verdi.
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Hatay'ın İskenderun Arsuz, Hassa ve Kırıkhan ilçelerinde yerel seçim çalışmaları kapsamında ziyaretlerde bulundu. İskenderun'da seçim otobüsüyle şehir turu atan Babacan, Arsuz ilçesine geçerek vatandaşlarla sohbet etti. Hassa ilçesinde partisinin seçim ofisini ziyaret eden Babacan, Kırıkhan ilçesinde de vatandaşları selamladı.
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Tamamen dışa bağımlı olduğumuz düşünülür ve söylenir. Kesinlikle değildir.
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Ağrı'nın Patnos ilçesinde partililerle bir araya geldi ve belediye başkanlığı seçimleri için destek istedi.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Sinop'ta düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada, önümüzdeki pazartesi Meclisi açarak emeklilerin zammını salı günü yapmayı önerdi. Özel, emeklilerin yaşadığı mağduriyeti vurgulayarak, en düşük emekli maaşının asgari ücret olması için kanun teklifi verdiklerini belirtti.
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Doğan görünümlü şahin misali, dışı farklı içi farklı bir muhalefet anlayışı ile karşı karşıyayız." dedi.
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Diyarbakır'da düzenlenen Nevruz kutlamalarında iktidara ve muhalefete altı başlıkta çağrıda bulundu. Kutlamaya katılan Leyla Zana da barış ve çözüm sürecinin yeniden başlatılması için çağrı yaptı. Bakırhan, iktidar ve muhalefet partilerine Türk-Kürt ittifakını güncellemeye davet etti.
BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Avrupa Birliği Liderler Zirvesi öncesi yaptığı açıklamada, Gazze'de uluslararası insancıl hukukun ilkelerine uyulmasının zorunlu olduğunu belirterek, çifte standart uygulanmaması gerektiğini vurguladı. Guterres, Gazze'deki sivil kayıpları kınadı ve ateşkes çağrısını yineledi.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Bursa'da iş dünyasıyla bir araya gelerek yaptığı konuşmada, 2026 yılında tek haneli enflasyona yeniden ulaşacaklarını söyledi. Yılmaz, Türkiye'nin ekonomik büyüme performansını ve enflasyonla mücadeledeki hedeflerini anlattı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ümraniye'de yaptığı ziyaretlerde, 31 Mart akşamı İstanbul'da tekrar gerçek belediyeciliğin doğacağını söyledi. Yerlikaya, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Kurum'un tüm İstanbulluları kucaklayacağına inandıklarını belirtti.
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