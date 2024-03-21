Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bizim birinci önceliğimiz deprem bölgesini yeniden ayağa kaldırmaktır" - Son Dakika
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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bizim birinci önceliğimiz deprem bölgesini yeniden ayağa kaldırmaktır"

Depremin yaralarını hızla sarıyoruz. 76 binden fazla konut ve köy evini hak sahiplerine teslim ettik. Her ay 15-20 bin civarında evin teslimini yapacağız. Kilis'in bizden beklentilerinin farkındayız, bu umutları boşa çıkarmayacak eser ve hizmet üretmeye devam edeceğiz.

21.03.2024 18:47
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bizim birinci önceliğimiz deprem bölgesini yeniden ayağa kaldırmaktır"

"Depremin yaralarını hızla sarıyouz"

"76 binden fazla konut ve köy evini hak sahiplerine teslim ettik. Her ay 15-20 bin civarında evin teslimini yapacağız"

" Kilis'in bizden beklentilerinin farkındayız, bu umutları boşa çıkarmayacak eser ve hizmet üretmeye devam edeceğiz"

KİLİS - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kilis'te Cumhuriyet meydanlarında düzenlenen mitingde konuştu.

Kaynak: İHA

Deprem, Kilis, Doğal Afetler, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Bizim birinci önceliğimiz deprem bölgesini yeniden ayağa kaldırmaktır' - Son Dakika

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