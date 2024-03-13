Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Dış politikada nasılsa iç siyasette de tavrımız bellidir. Kırmızı çizgilerimiz ve hassasiyetlerimiz nettir. 21 yıldır emanetini taşıdığımız milletimize asla yalan söylemedik, vatandaşlardan gizli iş çevirmedik." - MARDİN
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Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Meral Danış Beştaş, Beyoğlu ve Sarıyer'de seçim çalışmalarını sürdürdü. Beştaş, partisinin Beyoğlu Hacıahmet Mahallesi'ndeki seçim ofisini ziyaret ederek kalabalığa hitap etti. Daha sonra Sarıyer'de bir kafede öğrencilerle bir araya gelen Beştaş, seçime kimseye kazandırmak veya kaybettirmek için girmediğini belirtti.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Niğde'de esnaf ziyaretinde bulundu. Akşener, siyasi gerilimlere gerek olmadığını söyleyerek, 'Şahısların yaptığı işlere bağırırım ben. İşe bağırmak hakkımız ama anasını, babasını, çocuğunu, eşini karıştırmak doğru değil' dedi.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Bingöl'e ziyarette bulundu. Ziyaret kapsamında Sütaş tesisleri ve valilik binası ziyaret edildi, çalışmalar hakkında bilgi alındı.
Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Turgut Altınok, Ankara'da ulaşım sorununu çözmek için 350 otobüsün onarım beklediğini ve otobüs duraklarında bekleme süresinin arttığını belirtti. Altınok, seçilmesi halinde havaalanı metrosunu hızlıca yapacağını ve Ankara'yı metro ağlarıyla öreceğini söyledi.
Rusya lideri Vladimir Putin, bir basın toplantısında askeri üniforma giyen bir kadına iltifat etti. Putin'in "Askeri üniformanın size çok yakıştığını hiç söylediler mi?" demesi üzerine ufak bir şaşkınlık yaşayan kadın, gülümseyip, "İnanamayacaksınız ama hepsi bu." diyerek Putin'in iltifatına karşılık verdi.
Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, CHP Toroslar Belediye Başkan Adayı Abdurrahman Yıldız'ın Proje Tanıtım Toplantısı'na katıldı. Seçer, Mersin'de adaleti getiren bir anlayışla hizmet etmeyi sürdürdüklerini ve sürdüreceklerinin altını çizdi. Yıldız'ın Büyükşehir Meclis üyeliği boyunca belediyeye büyük katkılar sunduğunu belirten Seçer, Toroslar ilçesine daha fazla hizmet götüreceklerini söyledi.
Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, Karayer mevkisinde yapılan imar planı düzenlemeleriyle ilgili bilgilendirme toplantısı düzenledi. Toplantıda, planların çözümünün hissedar olmadan gerçekleştirileceği vurgulandı.
Anadolu Ajansı (AA) foto muhabirlerince Gazze'de çekilen fotoğraflardan oluşan 'İnsanlığın kanayan yarası Gazze' sergisi, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesinde (KAEÜ) ziyarete açıldı. Sergide, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarından ortaya çıkan yıkım ve insanların yaşadığı zorlukların görüldüğü fotoğraflar yer alıyor. Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Kemal Şamlıoğlu, serginin kıymetli ve özel olduğunu belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.
Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Karabük'teki temasları kapsamında Valiliği ziyaret etti. Bakan Özhaseki, beraberindeki protokol üyeleriyle birlikte Millet Bahçesi Proje alanını inceledi ve esnafları ziyaret ederek destek istedi.
Avcılar'da, Ambarlı Mahallesindeki köy içi meydanı düzenlemesi tamamlandı ve açılışı yapıldı. Meydana park alanı ve oyun yeri yapıldı. Açılış törenine Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli ve davetliler katıldı.
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