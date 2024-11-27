Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Disiplin Kuruluna sevk edilen teğmenlerle ilgili de, önünü arkasını düşünmeden bodoslama bir tavır içine girdiler. Halbuki, disiplin elbette her yerde lazımdır ama söz konusu Türk Silahlı Kuvvetleri olduğunda hayati öneme sahiptir. Daha dün denecek kadar yakın bir zamanda, komutanlarından değil, Pensilvanya'dan emir alan asker elbisesi giymiş militanların, ülkeyi nasıl bir felaketin eşiğine getirdiğini hep birlikte yaşayıp, gördük." - ANKARA