Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Disiplin Kuruluna sevk edilen teğmenlerle ilgili de, önünü arkasını düşünmeden bodoslama bir tavır içine girdiler. Halbuki, disiplin elbette her yerde lazımdır ama söz konusu Türk Silahlı Kuvvetleri olduğunda hayati öneme sahiptir. Daha dün denecek kadar yakın bir zamanda, komutanlarından değil, Pensilvanya'dan emir alan asker elbisesi giymiş militanların, ülkeyi nasıl bir felaketin eşiğine getirdiğini hep birlikte yaşayıp, gördük." - ANKARA
Son Dakika › Politika › Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Disiplin Kuruluna sevk edilen teğmenlerle ilgili de, önünü arkasını düşünmeden bodoslama bir tavır içine girdiler. - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?