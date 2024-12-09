Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Dün itibarıyla artık Suriye'de bir dönem kapanmış, yeni bir dönem başlamıştır. Türkiye, binlerce yıllık tecrübeyle billurlaşan devlet aklıyla hadiseleri okumakta; Suriye'deki duruma çok geniş bir perspektiften bakmaktadır." - ANKARA