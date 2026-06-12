Cumhurbaşkanı Erdoğan Edirne'de Karanfil ve Bayraklarla Karşılandı, Selimiye Camii'nde Cuma Namazı Kıldı - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan Edirne'de Karanfil ve Bayraklarla Karşılandı, Selimiye Camii'nde Cuma Namazı Kıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan Edirne\'de Karanfil ve Bayraklarla Karşılandı, Selimiye Camii\'nde Cuma Namazı Kıldı
12.06.2026 15:57
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Selimiye Camii'nin restorasyon sonrası yeniden ibadete açılışı ve toplu açılış töreni için gittiği Edirne'de vatandaşlar tarafından karanfiller ve Türk bayraklarıyla karşılandı. Erdoğan, yoğun ilgi gösteren kalabalığı selamlayarak Mimar Sinan'ın ustalık eseri Selimiye Camii'nde cuma namazını kıldı.

Selimiye Camii'nin restorasyon sonrası yeniden ibadete açılışı ve yapımı tamamlanan projelerin toplu açılış töreni için Edirne'ye gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, vatandaşlar tarafından karanfiller ve Türk bayraklarıyla karşılandı.

Kentte yoğun ilgiyle karşılanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, kendisini bekleyen vatandaşları selamladı. Vatandaşların sevgi gösterilerinde bulunduğu programda renkli görüntüler oluştu.

Daha sonra Mimar Sinan'ın ustalık eseri Selimiye Camii'ne geçen Erdoğan, vatandaşlarla birlikte cuma namazını kıldı. - EDİRNE

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan Edirne'de Karanfil ve Bayraklarla Karşılandı, Selimiye Camii'nde Cuma Namazı Kıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan Edirne'de Karanfil ve Bayraklarla Karşılandı, Selimiye Camii'nde Cuma Namazı Kıldı - Son Dakika
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