Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Eğer aramızda yorulan, nefesi kesilen, şevkini kaybeden olursa, bir süre dinlendirecek, çok daha büyük bir aşkla koşmaya devam edeceğiz"Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Eğer aramızda yorulan, nefesi kesilen, şevkini kaybeden olursa, bir süre dinlendirecek, çok daha büyük bir aşkla koşmaya devam edeceğiz"
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Eğer aramızda yorulan, nefesi kesilen, şevkini kaybeden olursa, bir süre dinlendirecek, çok daha büyük bir aşkla koşmaya devam edeceğiz"
Kaynak: AA