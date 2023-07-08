Cumhurbaşkanı Erdoğan, en çok oy aldığı Bayburt'ta vatandaşa sesleniyor! Yerel seçim mesajı verdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan 14 Mayıs ve 28 Mayıs seçimlerinde en çok oy aldığı kentlere teşekkür ziyaretleri gerçekleştiriyor. Bu kapsamda yüzde 82 oy aldığı Bayburt'a giden Erdoğan, "Bayburt geleceğine sahip çıktı. 31 Mart 2024 yılında gerçekleşecek yerel seçimlerde de sizlerden yine rekor bir destek bekliyorum" ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı devamında coşkulu kalabalıktan söz alarak "Bayburt gelecek seçimlerde demokrasiye sahip çıkıyor muyuz? 31 Mart'ta da sandıkları yine patlatıyor musunuz? Sizinle bu yolları biz çok yürürüz evelallah." dedi.

"DİK DURACAĞIZ"

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları: "28 Mayıs'taki netice şu an Bayburt'ta kendisini gösteriyor. Yiğitler, kahramanlar otağı Bayburt'u, bahçesiyle, bağıyla, ırmağıyla adeta cennet bahçelerinden bir bahçeyi andıran Bayburt'u, nice hak ve halk aşığının hikmet bahçelerinden gül devşiren Bayburt'u en kalbi duygularımla selamlıyorum. Bayburt dünyada eşi benzeri olmadığını son seçimlerde bir kez daha gösterdi. Hepinize teşekkür ediyorum. Dik duracağız, endişelenmeyeceğiz. Rabbim yol ve kader arkadaşlığımızı daim eylesin diyorum. Bayburtlu kardeşlerimize şükran borcumuzu yeni eser ve hizmetlerle ödemenin gayretindeyiz. Bugün de şehrimize teşekkür etmeye elimiz boş gelmedik. Yatırımlarımızın toplu açılışını yapalım istedik.

"ALANDA 40 BİN KİŞİ VAR"

Tarım ve ormanda Kırklartepe Barajı'nı devreye alıyoruz. 36 projemizin resmi açılışını bugün yapıyoruz. Toplam değeri 2 Milyar 689 milyon lirayı aşan projelerin şehrimize hayırlı olmasını diliyorum. Ben emniyete sordum bugün meydanda kaç kişi var. Haberi aldım. Söyledikleri şu, 40 bin kişi var.

"ENFLASYONLA MÜCADELE KARARLI BİR ŞEKİLDE SÜRÜYOR"

Emekli maaşlarında refah payı ile zam oranını yüzde 25'e çıkarıyoruz. Enflasyonun üzerinde artışlarla emeklilerimizi enflasyona ezdirmeme sözümüzü tutuyoruz. Enflasyonla mücadelemizi kararlı bir şekilde sürdürüyoruz. Fırsatçılara ve açgözlülere kesinlikle müsaade etmeyeceğiz."