Cumhurbaşkanı Erdoğan, en çok oy aldığı Bayburt'ta vatandaşa sesleniyor! Yerel seçim mesajı verdi - Son Dakika
Üye Girişi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, en çok oy aldığı Bayburt'ta vatandaşa sesleniyor! Yerel seçim mesajı verdi

08.07.2023 16:31

Cumhurbaşkanı Erdoğan seçimlerde yüzde 82 oy aldığı Bayburt'ta vatandaşlarla bir araya geldi. Erdoğan, "Yerel seçimlerde de sizlerden yine bir rekor destek bekliyorum" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan 14 Mayıs ve 28 Mayıs seçimlerinde en çok oy aldığı kentlere teşekkür ziyaretleri gerçekleştiriyor. Bu kapsamda yüzde 82 oy aldığı Bayburt'a giden Erdoğan, "Bayburt geleceğine sahip çıktı. 31 Mart 2024 yılında gerçekleşecek yerel seçimlerde de sizlerden yine rekor bir destek bekliyorum" ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı devamında coşkulu kalabalıktan söz alarak "Bayburt gelecek seçimlerde demokrasiye sahip çıkıyor muyuz? 31 Mart'ta da sandıkları yine patlatıyor musunuz? Sizinle bu yolları biz çok yürürüz evelallah." dedi.

"DİK DURACAĞIZ"

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları: "28 Mayıs'taki netice şu an Bayburt'ta kendisini gösteriyor. Yiğitler, kahramanlar otağı Bayburt'u, bahçesiyle, bağıyla, ırmağıyla adeta cennet bahçelerinden bir bahçeyi andıran Bayburt'u, nice hak ve halk aşığının hikmet bahçelerinden gül devşiren Bayburt'u en kalbi duygularımla selamlıyorum. Bayburt dünyada eşi benzeri olmadığını son seçimlerde bir kez daha gösterdi. Hepinize teşekkür ediyorum. Dik duracağız, endişelenmeyeceğiz. Rabbim yol ve kader arkadaşlığımızı daim eylesin diyorum. Bayburtlu kardeşlerimize şükran borcumuzu yeni eser ve hizmetlerle ödemenin gayretindeyiz. Bugün de şehrimize teşekkür etmeye elimiz boş gelmedik. Yatırımlarımızın toplu açılışını yapalım istedik.

"ALANDA 40 BİN KİŞİ VAR"

Tarım ve ormanda Kırklartepe Barajı'nı devreye alıyoruz. 36 projemizin resmi açılışını bugün yapıyoruz. Toplam değeri 2 Milyar 689 milyon lirayı aşan projelerin şehrimize hayırlı olmasını diliyorum. Ben emniyete sordum bugün meydanda kaç kişi var. Haberi aldım. Söyledikleri şu, 40 bin kişi var.

"ENFLASYONLA MÜCADELE KARARLI BİR ŞEKİLDE SÜRÜYOR"

Emekli maaşlarında refah payı ile zam oranını yüzde 25'e çıkarıyoruz. Enflasyonun üzerinde artışlarla emeklilerimizi enflasyona ezdirmeme sözümüzü tutuyoruz. Enflasyonla mücadelemizi kararlı bir şekilde sürdürüyoruz. Fırsatçılara ve açgözlülere kesinlikle müsaade etmeyeceğiz."

YORUMLAR (2)
  • mücahid: zaten hazinede,kasa da para yok reisim,birde açılışlarda mitinglerde paraları heba etmeyin.Herkeste cep telefonu var,teknoloji var,her şeyi takip ediyorlar zaten,bağırıp çağırmaya gerek yok!!Devir teknoloji devri artık,anlayın artık!! Cevap Yaz 2 0 Yayından Kaldır
  • ALI YANIK: % 25 emekliye zam verdi, memurlar 11.000 tl zam alırken emekliler 1500tl zam aldı alkışlayın kırsal kesimin aktrolleri alkışlayın Cevap Yaz 8 0 Yayından Kaldır
500

Bayburt, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan, en çok oy aldığı Bayburt'ta vatandaşa sesleniyor! Yerel seçim mesajı verdi - Son Dakika


Son Dakika
17:06 Sanatçı Özkan Uğur'un Ölümü Sonrası Taziye Paylaşımları
17:02 Özkan Uğur'un ölüm sanat ve siyaset camiasını yasa boğdu
16:45 Rusya'ya giden Fenerbahçe'ye, Dinamo Kiev'den çok sert tepki: Terörizmin kanlı parasını kabul ettiniz
16:41 Dinamo Kiev'den Rusya'ya giden Fenerbahçe'ye skandal suçlama: Terörizmin kanlı parasını kabul ettiniz
16:30 Usta sanatçı Özkan Uğur, yaşamını yitirdi
16:26 Son Dakika: Usta sanatçı Özkan Uğur hayatını kaybetti
16:25 Cumhurbaşkanı Erdoğan, emekliye yapılan yüzde 25'lik zamla ilgili ilk kez konuştu: Enflasyona ezdirmeme sözümüzü tutuyoruz
16:21 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan emekliye yapılan yüzde 25'lik zamla ilgili ilk açıklama: Enflasyona ezdirmeme sözümüzü tutuyoruz
16:12 Bergüzar Korel'in yeni dizisindeki partnerleri Caner Cindoruk ve Serkan Altunorak oldu
16:08 Projeden projeye koşan Bergüzar Korel'in partnerleri Caner Cindoruk ve Serkan Altunorak oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.07.2023 17:25:52. #1.12#
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan, en çok oy aldığı Bayburt'ta vatandaşa sesleniyor! Yerel seçim mesajı verdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement