Cumhurbaşkanı Erdoğan, Endonezya\'da Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi İlk Toplantısı\'na katıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Endonezya'da Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi İlk Toplantısı'na katıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Endonezya'ya resmi ziyaret gerçekleştiriyor. Erdoğan, Bogor şehrinde Başkanlık Sarayı'nda Endonezya Devlet Başkanı Prabowo Subianto ile görüşmesinin ardından Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi İlk Toplantısı'na katıldı. Erdoğan, toplantı sonrası anlaşmaların imza töreni ve ortak basın toplantısına geçti. - BOGOR
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