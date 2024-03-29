Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Tüm dünya gibi bizim de sorunumuz olan enflasyonun yol açtığı sıkıntıların farkındayız." - İSTANBUL
Son Dakika › Politika › Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Tüm dünya gibi bizim de sorunumuz olan enflasyonun yol açtığı sıkıntıların farkındayız.' - Son Dakika
Diyarbakır'da 'Filozof Ramazan' lakabıyla bilinen Ramazan Pişkin'i öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan sanık Erkan Baykut hakkında 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapis istemiyle dava açıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturmayı tamamladıktan sonra hazırlanan iddianamede, olayın detayları ve sanığın ifadelerine yer verildi. Sanık ilerleyen günlerde hakim karşısına çıkacak.
CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, CHP Çorum Belediye Başkan adayı Hasan Levent Çöphüseyinoğlu için vatandaşlardan destek istedi. Nazlıaka, CHP'nin halkı eşitleme, güçlendirme, özgürleştirme, toplumu dönüştürme ve halkı yaşatma anlamında beş alanda somut olarak insan hayatına dokunduğunu söyledi. CHP Çorum Belediye Başkan adayı Hasan Levent Çöphüseyinoğlu'nun belediye başkanı seçilmesiyle Çorum Belediyesine İzmir, Ankara ve İstanbul büyükşehir belediyelerinin destek olacağını anlatan Nazlıaka, tüm belediyelerin dayanışma içinde olacaklarını belirtti.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Kütahya'da bir dizi ziyaret gerçekleştirdi. Bakan Özhaseki, Kütahya Valisi Musa Işın'ı ziyaret ederek genel durum hakkında bilgi aldı ve istişarelerde bulundu. Ayrıca AK Parti ve MHP teşkilatlarının seçim stantlarını ziyaret eden Bakan Özhaseki, vatandaşlara fidan dağıttı. Cuma namazını Kütahya Ulu Cami'de kılan Bakan Özhaseki, Tavşanlı ilçesinde miting yapmak üzere yola çıktı.
Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde görev alacak sandık kurulu başkanları için eğitim düzenlendi. Eğitimde, sandık başkanlarına görevleri, yetki ve sorumlulukları ile seçim kuralları hakkında bilgi verildi.
Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sultanbeyli mitinginde Ekrem İmamoğlu dönemini eleştirerek, İstanbul'un içler acısı bir hale geldiğini söyledi. Ayrıca, depreme hazırlık için ayrılması gereken kaynakların başka amaçlar için kullanıldığını belirtti. Erdoğan, Yeniden Refah Partisi'ne yönelik de eleştirilerde bulundu ve 31 Mart seçimlerinde en hayırlı kararı vereceklerini söyledi.
Cumhur İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamza Dağ, seçim çalışmaları kapsamında Basmane Çukuru'nun çözümü için önemli mesafe kat edeceklerini belirtti.
Cumhur İttifakı Aydın Büyükşehir ve 17 ilçe belediye başkanları, seçime 1 gün kala basınla bir araya geldi. AK Parti İl Başkanı Gökhan Ökten, seçimi alacaklarını ileri sürerek umutlu olduklarını belirtti. Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Savaş ise doğaya zarar verenleri karşısında bulacağını söyledi.
İngiltere (Demokratik Birlik Partisi) DUP lideri Jeffrey Donaldson, beklenmedik cinsel taciz suçlamaların ardından istifa etti. Parti, Jeffrey'nin başkanlığının yargı sürecinin sonucuna kadar askıya alındığını ve geçici parti lideri olarak Gavin Robinson'un atandığını duyurdu.
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