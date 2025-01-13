Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Esnek ve uzaktan çalışma modelleriyle kadınların, ev ve iş hayatlarını rahatlatacak yeni imkanları hayata geçireceğiz. Çalışan anne-babalar için ücretsiz veya düşük maliyetli çocuk bakım hizmetlerini güçlendireceğiz." - ANKARA
Son Dakika › Politika › Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Esnek ve uzaktan çalışma modelleriyle kadınların, ev ve iş hayatlarını rahatlatacak yeni imkanları hayata geçireceğiz. - Son Dakika
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