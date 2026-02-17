Cumhurbaşkanı Erdoğan, Etiyopya'da Adva Zafer Anıtı'na çelenk koydu - Son Dakika
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Etiyopya'da Adva Zafer Anıtı'na çelenk koydu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Etiyopya\'da Adva Zafer Anıtı\'na çelenk koydu
17.02.2026 16:54  Güncelleme: 17:01
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyarette bulunmak üzere geldiği Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'da Adva Zafer Anıtı'na çelenk koydu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyarette bulunmak üzere geldiği Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'da Adva Zafer Anıtı'na çelenk koydu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyarette bulunmak üzere Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'ya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindeki heyet, Addis Ababa Bole Uluslararası Havalimanı'nda, Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed Ali, Etiyopya Dışişleri Bakanı Gedion Timothewos ve Türkiye'nin Addis Ababa Büyükelçisi Berk Baran tarafından karşılandı. Erdoğan, Etiyopya Addis Ababa'daki temasları kapsamında Adva Zafer Anıtı'na çelenk koyma törenine iştirak etti. Törende, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Etiyopya Dışişleri Bakanı Gedion Timotheos ve Addis Ababa Belediye Başkanı Adanech Abebe eşlik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Adva Zafer Anıtı ziyaretinden sonra Ulusal Saray'a geçti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, Ulusal Saray'a gelişinde aracından inerken Etiyopya Başbakanı Ahmed karşıladı. Erdoğan, Ulusal Saray'da Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed Ali tarafından resmi törenle karşılandı.

Öte yandan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Etiyopya'ya gelişi dolayısıyla Addis Ababa'da cadde, kavşak ve köprülerdeki billboardlarda "Welcome to Ethiopia" yazısı ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafı ve Türk bayrağı yer aldı. - ADDİS ABABA

Kaynak: İHA

Recep Tayyip Erdoğan, Addis Ababa, Etiyopya, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan, Etiyopya'da Adva Zafer Anıtı'na çelenk koydu - Son Dakika

SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Etiyopya'da Adva Zafer Anıtı'na çelenk koydu - Son Dakika
