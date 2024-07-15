Cumhurbaşkanı Erdoğan: FETÖ'cü alçaklar tarihimize kara bir leke olarak geçtiler

Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yurt dışındaki şarlatandan emir alarak pis ellerini vatanımıza uzatan FETÖ'cü alçaklar, döktükleri kanla tarihimize kara bir leke olarak geçtiler. Modern dönem Haşhaşilerini ne biz affedeceğiz ne de 252 evladını bir gecede kara toprağa veren milletimiz affedecektir"

-Cumhurbaşkanı Erdoğan:

" 15 Temmuz'da ülkemiz içinde ve dışında sayıları çok sınırlı da olsa maalesef darbe girişiminin başarıya ulaşmasını isteyenler de vardı"

"FETÖ'yle ve vesayetle mücadele azmimiz ilk günkü kadar diridir, güçlüdür, ayaktadır"