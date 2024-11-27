Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Geçtiğimiz haftalarda, MHP Genel Başkanı Sayın Bahçeli'nin, kendisinin ve partisinin yarım asrı aşkın siyasi kariyerini ortaya koyarak yaptığı cesur çağrının, Cumhur İttifakı'na şaşı bakanların iştahını kabarttığını görüyoruz. Tabii, bu içten pazarlıklı tipler, hep olduğu gibi yine hüsrana uğradılar." - ANKARA