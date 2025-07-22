Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Güç dengelerinin yeniden belirlendiği, küresel ağırlık merkezlerinin yer değiştirdiği, uluslararası rekabetin giderek kızıştığı bir süreçten geçiyoruz" dedi. - İSTANBUL
Son Dakika › Politika › Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Güç dengelerinin yeniden belirlendiği, küresel ağırlık merkezlerinin yer değiştirdiği, uluslararası rekabetin giderek... - Son Dakika
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