Erdoğan: Güçlü Türkiye İçin Kararlıyız

Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Son 22 yılda 'Güçlü Türkiye Güçlü Ordu' şiarıyla her alanda çok önemli atılımlar gerçekleştirdik. Ordumuzun disiplinine, itibarina gölge düşürecek her türlü girişimin karşısındayız. Gerekli tahkikatı büyük bir hassasiyetle yürütüyoruz. Türkiye'ye en büyük zararı istismarcı siyaset anlayışı vermiştir. Sınır ötesi ve okyanus ötesindekilerle ittifak yapıp iktidar hayali kuranlar bugün Gazi Mustafa Kemal üzerinden millete ayar vermeye kalkıyor.