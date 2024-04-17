Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hatay'ın iradesi gasp edilmeye çalışıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hatay sürekli örselenen şehrimiz oldu. Hatay ile aramızı bozmak için çok uğraştılar, sosyal fay hatlarımızla oynamaya kalktılar. Hatay bu oyunlara karşı tavrını net şekilde ortaya koydu"
-"Cumhur İttifakı ve AK Parti'ye duyduğu güven için Hatay'a teşekkür ediyorum"
-"Ana muhalefet partisinin Hatay'ın iradesini gasp etmek girişimi son ana kadar devam etti"
-"Ölülere oy kullanıldı gibi akla ziyan yalanlar söylendi. YSK bu hezeyanlara karşı son noktayı koydu"
-"Önümüzdeki dönemde şehrimizi ziyaret ederek Hatay'a teşekkür edeceğiz. Bize güvenen diğer şehirlerimize layık olmak için her zamankinden fazla çalışacağız"
-"AK Parti olarak 21 yıllık iktidarımızda eser üretirken hizmet götürürken seçim sonuçlarını önümüze almadık"
-"Depremden etkilenen şehirlerin ayağa kaldırılması gündemimizin ilk sırasında olacaktır. Bölgedeki çalışmaları yakından takip edeceğiz"
-"Şehirlerimizin kaynaklarının terör örgütlerine, reklam ajanslarına değil orada yaşayan insanlarımıza harcanması için her şeyi yapacağız"
-"Seçim sonuçlarından herkes kendisine ders çıkarıp iç muhasebesini yapacak. Bunun yerel seçim olduğunu unutup şımaranlar, farklı heveslere kapılanlar olduğunu görüyoruz"
-"Ülkeyi yöneteceklerini zanneden zavallılar. Birileri kendilerince yerel iktidar merkezi iktidar diye ikili yapı ihtisas etmeye çalışıyor"
-"DEM'e diyet borcu ödemek değilse hayalden ibarettir bu. Tek iktidar vardır o da milletin ülkeyi yönetme yetkisi verdiği Cumhurbaşkanı ve kabinesidir"
-"Kabinemiz görevinin başındadır. Sapla samanı karıştırmaya çalışanları bu gerçekle yüzleşmeye davet ediyorum"
- "Demokrasi öncelikle halkın iradesini kabullenmek milletin tercihi ile zıtlaşmamak demektir. Muhalefet gibi rakamları eğip bükerek analizler kasmak bize yakışmaz"
-"Milletin verdiği mesajları herkesten önce bizim doğru okumamamız gerekiyor. Komplekse kapılmadan bu muhasebeyi yapmak aziz milletimize karşı görevimizdir"
-"Milletimiz bizden kapsamlı, samimi biz özeleştiri yapmamızı istemiştir. Karşımızdaki tablo nettir, biz de bu tablonun farkındayız. Bu mesajların gereğini yerine getireceğiz"
-"Partimizin tökezlemesini bekleyen rakiplerimizi asla sevindirmeyeceğiz. Küçük hesaplar ve küçük tuzaklar peşinde koşanların sinsi oyunlarına gelmeyeceğiz"
ANKARA - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM'deki grup toplantısında açıklamalarda bulunuyor.
Son Dakika › Politika › Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hatay'ın iradesi gasp edilmeye çalışıldı - Son Dakika
Rusya-Ukrayna savaşının ikinci yılında ölü sayısında ilk yıla göre yaklaşık yüzde 25 artış kaydedildi.
Yerel seçimlerde AK Parti'den CHP'ye geçen Afyonkarahisar'da çiçeği burnunda Belediye Başkanı Burcu Köksal, belediye binasının pek çok yerinde gizli kamera ve böcek bulunduğunu söyledi.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi (AKPM) Sosyalistler, Yeşiller ve Demokratlar (SOC) Grubu Başkanı Frank Schwabe'nin davetiyle Fransa'nın Strazburg kentine gitti. Özel, grup toplantısına katıldı, üyelerle görüştü ve eski Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras ile bir araya geldi.
ABD Başkanı Joe Biden, Pensilvanya'nın Scranton kentine yaptığı ziyarette İkinci Dünya Savaşı sırasında Pasifik harekâtında görev yapan amcasının savaş anıtını ziyaret etti. Biden, amcasının uçağının düşmesinin ardından Yeni Gine'de yamyamlar tarafından yenildiğini ima etti. Askeri kayıtlar ise uçağın Pasifik üzerinde kaybolduğunu gösteriyor.
İstanbul'da polis ekipleri tarafından helikopter destekli olarak kent genelinde huzur uygulaması gerçekleştirildi. Kadıköy, Fatih ve Beyoğlu başta olmak üzere birçok ilçede yapılan denetimlere, farklı şube müdürlüklerinden ekipler katıldı. Deniz polisi de Balat'tan botla denize açılarak uygulamaya destek verdi. Uygulama noktalarında araçlar detaylı arandı ve sürücü ve yolcuların GBT kontrolleri yapıldı. Narkotik köpeği ve polis helikopteri de uygulamaya katıldı.
Alanya'da CHP'den seçilen belediye başkanı Osman Tarık Özçelik, belediye binasına borç listesi ve aylık gelir gider dengesi afişi astı. MHP ise cevap olarak aylık gelir gider dengesi afişini teşkilat binasına astı.
Anadolu Ajansı (AA) Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz, İsrail'in Gazze'de işlediği savaş suçlarını ortaya koyan 'Kanıt' belgeselinin gala gösteriminde yaptığı konuşmada, Gazze'de 2,3 milyon kişinin yerinden edildiğini ve 140 meslektaşın hayatını kaybettiğini söyledi.
İngiltere'de Filistin'le dayanışma gösterisi düzenleyen yüzlerce gösterici, İsrail'e silah satışının durdurulması ve Gazze'de ateşkes çağrısı yaptı. Göstericiler, İngiltere Parlamentosu önündeki Parlamento Meydanı'nda toplandı. İşçi Partisi milletvekilleri Ribeiro-Addy ve Butler, Gazze'deki insanlık dramına dikkat çekerek hükümetin İsrail'e silah satışını durdurmasını istedi. Karşı eylem düzenleyen İsrail destekçisi bir kişi gözaltına alındı.
Hamas Hareketi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmadan kısa bir süre sonra yazılı açıklama yaparak, Erdoğan'ın Filistin halkının özgürlük ve topraklarını kurtarma amacındaki mücadelesini takdirle karşıladıklarını belirtti. Hamas, Erdoğan'ın cesur açıklamalarının ve onurlu duruşunun, Türk halkının tarihi ve özgün konumunu somutlaştırdığını ifade etti.
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