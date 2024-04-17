Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hatay'ın iradesi gasp edilmeye çalışıldı

Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hatay sürekli örselenen şehrimiz oldu. Hatay ile aramızı bozmak için çok uğraştılar, sosyal fay hatlarımızla oynamaya kalktılar. Hatay bu oyunlara karşı tavrını net şekilde ortaya koydu"

-"Cumhur İttifakı ve AK Parti'ye duyduğu güven için Hatay'a teşekkür ediyorum"

-"Ana muhalefet partisinin Hatay'ın iradesini gasp etmek girişimi son ana kadar devam etti"

-"Ölülere oy kullanıldı gibi akla ziyan yalanlar söylendi. YSK bu hezeyanlara karşı son noktayı koydu"

-"Önümüzdeki dönemde şehrimizi ziyaret ederek Hatay'a teşekkür edeceğiz. Bize güvenen diğer şehirlerimize layık olmak için her zamankinden fazla çalışacağız"

-"AK Parti olarak 21 yıllık iktidarımızda eser üretirken hizmet götürürken seçim sonuçlarını önümüze almadık"

-"Depremden etkilenen şehirlerin ayağa kaldırılması gündemimizin ilk sırasında olacaktır. Bölgedeki çalışmaları yakından takip edeceğiz"

-"Şehirlerimizin kaynaklarının terör örgütlerine, reklam ajanslarına değil orada yaşayan insanlarımıza harcanması için her şeyi yapacağız"

-"Seçim sonuçlarından herkes kendisine ders çıkarıp iç muhasebesini yapacak. Bunun yerel seçim olduğunu unutup şımaranlar, farklı heveslere kapılanlar olduğunu görüyoruz"

-"Ülkeyi yöneteceklerini zanneden zavallılar. Birileri kendilerince yerel iktidar merkezi iktidar diye ikili yapı ihtisas etmeye çalışıyor"

-"DEM'e diyet borcu ödemek değilse hayalden ibarettir bu. Tek iktidar vardır o da milletin ülkeyi yönetme yetkisi verdiği Cumhurbaşkanı ve kabinesidir"

-"Kabinemiz görevinin başındadır. Sapla samanı karıştırmaya çalışanları bu gerçekle yüzleşmeye davet ediyorum"

- "Demokrasi öncelikle halkın iradesini kabullenmek milletin tercihi ile zıtlaşmamak demektir. Muhalefet gibi rakamları eğip bükerek analizler kasmak bize yakışmaz"

-"Milletin verdiği mesajları herkesten önce bizim doğru okumamamız gerekiyor. Komplekse kapılmadan bu muhasebeyi yapmak aziz milletimize karşı görevimizdir"

-"Milletimiz bizden kapsamlı, samimi biz özeleştiri yapmamızı istemiştir. Karşımızdaki tablo nettir, biz de bu tablonun farkındayız. Bu mesajların gereğini yerine getireceğiz"

-"Partimizin tökezlemesini bekleyen rakiplerimizi asla sevindirmeyeceğiz. Küçük hesaplar ve küçük tuzaklar peşinde koşanların sinsi oyunlarına gelmeyeceğiz"

ANKARA - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM'deki grup toplantısında açıklamalarda bulunuyor.