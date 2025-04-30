Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hedefimiz Türkiye'nin birliğini, bütünlüğünü, kardeşliğini dinamitlemeye çalışan terör belasından artık tamamen kurtulmak ve geleceğe yürümektir. Biz, terörle mücadelede önemli başarılar elde ettik." - ANKARA
Son Dakika › Politika › Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Hedefimiz Türkiye'nin birliğini, bütünlüğünü, kardeşliğini dinamitlemeye çalışan terör belasından artık tamamen kurtulmak ve... - Son Dakika
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