Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Her kim, üç-beş emperyalistin gazlamasıyla bu milletin kardeşliğine kast ederse, karşısında bizi bulur, devletimizi bulur, 85 milyonu bulur." - ANKARA
Son Dakika › Politika › Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Her kim, üç-beş emperyalistin gazlamasıyla bu milletin kardeşliğine kast ederse, karşısında bizi bulur, devletimizi bulur, 85... - Son Dakika
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