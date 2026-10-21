Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İftira atmanın, insanların izzetiyle oynamanın faturası pişkinlik olamaz. Biz hukuk ve demokrasi zemininde bunun mücadelesini sonuna kadar veririz"Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İftira atmanın, insanların izzetiyle oynamanın faturası pişkinlik olamaz. Biz hukuk ve demokrasi zemininde bunun mücadelesini sonuna kadar veririz"
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İftira atmanın, insanların izzetiyle oynamanın faturası pişkinlik olamaz. Biz hukuk ve demokrasi zemininde bunun mücadelesini sonuna kadar veririz"
Kaynak: AA