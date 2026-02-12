Cumhurbaşkanı Erdoğan ile tokalaştığı için tepki çekmişti! Ruşen Çakır'dan ilk açıklama - Son Dakika
Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile tokalaştığı için tepki çekmişti! Ruşen Çakır'dan ilk açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile tokalaştığı için tepki çekmişti! Ruşen Çakır\'dan ilk açıklama
12.02.2026 09:36
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile tokalaştığı için tepki çekmişti! Ruşen Çakır\'dan ilk açıklama
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önemli mesajlar verdiği grup toplantısına katılan basın mensupları arasında muhalif kimliğiyle bilinen Ruşen Çakır da vardı. Toplantı öncesi Erdoğan ile tokalaşan Çakır'ın görüntüleri çok konuşuldu. Konuyla ilgili açıklamada bulunan Çakır, ''Bu konuda içimin rahat duğunu herkese söyleyebilirim. Yanlış bir şey yok'' ifadelerini kullandı.

Dün gerçekleşen AK Parti Grup toplantısı siyasi gündeme bomba gibi düştü. Konuşulan konulardan biri de muhalif kimliği ile bilinen gazeteci Ruşen Çakır oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile tokalaşan Çakır, çok konuşuldu.

Ruşen Çakır'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'la tokalaştığı anlar, grup toplantısının en dikkati çeken karelerinden oldu.

FOTOĞRAF ÇEKTİRDİ

Çakır, fotoğraf çektirmeyi de ihmal etmedi. Görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine muhalifler, Ruşen Çakır'a tepki göstermeye başladı.

Ruşen Çakır ise linçlenme sonrası yaptığı açıklamada, "Erdoğan'ın elini sıkmam yeni bir linçe neden oldu. Bu konuda içimin rahat olduğunu herkese söyleyebilirim. Yanlış bir şey yok." dedi.

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan ile tokalaştığı için tepki çekmişti! Ruşen Çakır'dan ilk açıklama - Son Dakika

SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan ile tokalaştığı için tepki çekmişti! Ruşen Çakır'dan ilk açıklama - Son Dakika
