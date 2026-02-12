Cumhurbaşkanı Erdoğan ile tokalaştığı için tepki çekmişti! Ruşen Çakır\'dan ilk açıklama

Dün gerçekleşen AK Parti Grup toplantısı siyasi gündeme bomba gibi düştü. Konuşulan konulardan biri de muhalif kimliği ile bilinen gazeteci Ruşen Çakır oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile tokalaşan Çakır, çok konuşuldu.
Ruşen Çakır'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'la tokalaştığı anlar, grup toplantısının en dikkati çeken karelerinden oldu.
Çakır, fotoğraf çektirmeyi de ihmal etmedi. Görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine muhalifler, Ruşen Çakır'a tepki göstermeye başladı.
Ruşen Çakır ise linçlenme sonrası yaptığı açıklamada, "Erdoğan'ın elini sıkmam yeni bir linçe neden oldu. Bu konuda içimin rahat olduğunu herkese söyleyebilirim. Yanlış bir şey yok." dedi.
