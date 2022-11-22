MHP lideri Bahçeli, Erdoğan'ın "6'lı masayı terk et" çağrısı yaptığı İYİ Parti'yi sert eleştirdi: HDP'den ne farkı var? - Son Dakika
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MHP lideri Bahçeli, Erdoğan'ın "6'lı masayı terk et" çağrısı yaptığı İYİ Parti'yi sert eleştirdi: HDP'den ne farkı var?

22.11.2022 13:48

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçtiğimiz günlerde İYİ Parti'ye yaptığı "6'lı masayı terk et" çağrısı Ankara kulislerinde gündem olurken, Cumhur ortağından dikkat çeken bir açıklama geldi. Partisinin grup toplantısında konuşan MHP Genel Başkanı Bahçeli, CHP ve İYİ Parti'yi kastederek, "Sorarım sizlere, bu iki partinin HDP'den ne farkı vardır? Bir CHP'li çıkıp teröristin PKK üyeliği muamma diyebiliyor. Bir İP'li çıkıp 'Ne delil var?' diye sorabiliyor" dedi.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM'deki haftalık grup toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

ERDOĞAN'IN ÇAĞRI YAPTIĞI İYİ PARTİ'Yİ HEDEF ALDI

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçtiğimiz günlerde "6'lı masayı terk et" çağrısında bulunduğu İYİ Parti için MHP lideri Bahçeli dikkat çeken ifadeler kullandı.

"ZİLLET İTTİFAKI'NIN TERÖRİSTLERE AVUKATLIK YAPMASI UTANÇ VERİCİ"

Konuşmasında CHP ve İYİ Parti'yi hedef alan Bahçeli, "Sorarım sizlere, bu iki partinin HDP'den ne farkı vardır? Bir CHP'li çıkıp teröristin PKK üyeliği muamma diyebiliyor. Bir İP'li çıkıp 'Ne delil var?' diye sorabiliyor. Bir başka ucube, İstiklal saldırısını hükümetin düzenlediğini iddia edebiliyor. Zillet İttifakı'nın teröristlere avukatlık yapması utanç verici bir alçalmadır" dedi.

"BAKAN SOYLU'YA SALDIRMALARI MİLLİ ONUR YOKLUĞUNUN İŞARETİ"

Muhalefetin Bakan Soylu ile ilgili açıklamalarına da sert tepki gösteren Bahçeli, "Muazzam işler yapan İçişleri Bakanımıza saldırmaları milli onur yokluğunun apaçık işaretidir. İçişleri Bakanımıza alçak diyen, surda gedik açmak için çırpınan, PKK/ YPG adına saldıran terörist sevicilerin topu aşağıların aşağısıdır, alçaktır. Buradan teröristlere ve destekçilerine açık açık sesleniyorum: Bir gün hepinizi müstahak olduğunuz sonuçlarla yüzleştireceğiz. Taviz yoktur, teslimiyet yoktur, geri dönmek yoktur. Hakkımızı, hukukumuzu çiğnetmek asla söz konusu olmayacaktır. Pençe Kılıç Harekatı teröristlerin kafalarına demir yumruk gibi inmiştir. Teröristlerin mağaraları, sığınakları, inleri imha edilmiştir" ifadelerini kullandı.

YORUMLAR (1)
  • er can: Sayin Bahceliyi bu konuda tam destekliyorum Cunku Bundan sonrasi Artik Vatan Bayrak Ve Beka Meselesidir onlara T.C Devletini Yonetecek bos koltuk Yok Onlara Yer Yook cunku pkk pyd ypg kck ve abd buunlara canak tutuyor 6 li masa iktidar olursa eger heryerde bombalar patlar Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
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Son Dakika Politika MHP lideri Bahçeli, Erdoğan'ın '6'lı masayı terk et' çağrısı yaptığı İYİ Parti'yi sert eleştirdi: HDP'den ne farkı var? - Son Dakika


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SON DAKİKA: MHP lideri Bahçeli, Erdoğan'ın "6'lı masayı terk et" çağrısı yaptığı İYİ Parti'yi sert eleştirdi: HDP'den ne farkı var? - Son Dakika
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