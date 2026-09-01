Erdoğan Bişkek'te ŞİÖ Zirvesi'nde - Son Dakika
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Erdoğan Bişkek'te ŞİÖ Zirvesi'nde

Erdoğan Bişkek\'te ŞİÖ Zirvesi\'nde
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Kırgızistan’ın başkenti Bişkek’te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katıldığı Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Zirvesi’nin genişletilmiş oturumu başladı.

Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Zirvesi'nin genişletilmiş oturumu başladı.

Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'teki Irıs Ordo Kongre Merkezi'nde düzenlenen Şanghay İşbirliği Örgütü Zirvesi'nin genişletilmiş oturumu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılımıyla başladı. Genişletilmiş oturumda Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ev sahibi Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov'un yanı sıra İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Hindistan Başbakanı Narendra Modi, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Mısır Başbakan Yardımcısı Hüseyin İsa, Vietnam Cumhurbaşkanı Yardımcısı Vo Thi Anh Huan, Laos Cumhurbaşkanı Thongloun Sisoulith, Togo Bakanlar Konseyi Başkanı Faure Essozimna Gnassingbe ve Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Gutteres yer aldı.

"Çok kutuplu dünya düzeninin şekillenmesinin temelinde BM'nin olması gerekir"

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Caparov yaptığı açılış konuşmasında, "Toplantının ŞİÖ'nün kuruluşunun 25. yıl dönümünde ve ülkesinin bağımsızlığının 35. yılında yapıldığını belirterek, "Bu, yıl dönümdeki başkanlık bizim için devamlılığının korunması, Şanghay ruhunun pekiştrilmesi ve ortak kalkınma alanlarının belirlenmesi açısından büyük sorumluluktur. Toplantımızın konusu, adil dünya düzeninin temel unsuru olarak BM'nin rolü, ŞİÖ+ ülkelerinin katkısı ve çok kutuplu dünyanın oluşturulmasıdır. Bugün BM'nin adil, sürdürülebilir ve eşit haklara sahip dünya düzeninin oluşturulmasında BM'nin koordinasyon rolünün teyit edilmesi özellikle önemlidir" dedi.

Caparov, "Tacikistan, adaleti dünya meselelerinin çözümünde yer alan devletler grubunun genişletilmesi olarak görüyor. Bu, ülkelerin gelişimindeki farklılıkların kabul edilmesi, kültür ve geleneklere saygı gösterilmesi, imkanların ve dünya geleceğine ilişkin sorumlulukların eşit şekilde paylaştırılması anlamına gelmektedir. Bizim için adaletin temel ölçüsü, her devletin sesinin dikkate alınması ve uluslararası örgütlerin ortak eylemlerinin herkes için eşit derecede uygulanmasıdır. Bu nedenle Kırgızistan, çok kutuplu dünya düzeninin şekillenmesinin temelinde BM'nin olması gerektiğinden emindir. Ancak mevcut eksiklikler, örgütün rolünün zayıflatılması için gerekçe olmamalıdır" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Erdoğan Bişkek'te ŞİÖ Zirvesi'nde - Son Dakika

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