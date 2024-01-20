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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İstanbul hırsı boyunu aşanların oyuncağı olmayı hak etmiyor" - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İstanbul hırsı boyunu aşanların oyuncağı olmayı hak etmiyor"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 31 Mart'ta İstanbul'un hak etmediği durumdan kurtulacağını ve büyükşehir konusundaki hasretin sona ereceğini belirtti. İstanbul'un 5 yıllık fetret döneminin son bulacağını ve şahlanış döneminin başlayacağını vurgulayan Erdoğan, kendileri çalıp, kendileri oynamaya alışkın olanların herhangi bir eleştiriye hemen saldırdığını ifade etti. Seçim günü milletin cevabını vereceğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İstanbul hırsı boyunu aşanların oyuncağı olmayı hak etmiyor"
20.01.2024 - 20:39,
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İstanbul hırsı boyunu aşanların oyuncağı olmayı hak etmiyor"

-Cumhurbaşkanı Erdoğan:

-"31 Mart'ta İstanbul hak etmediklerinden kurtulacak, İstanbul'un büyükşehir konusundaki hasretleri sona erecek"

-"İstanbul'un 5 yıllık fetret dönemi son bulacak, yeniden şahlanış dönemi başlayacak"

-"Kendileri çalıp, kendileri oynamaya alışkın olanlar en küçük bir aykırı ses duyduklarında hemen karşılarındakilerin gırtlağına sarılmaya başlıyorlar"

-"Gırtlağına sarıldığınız bu millet seçim günü cevabını verecektir"

Kaynak: İHA
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Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'İstanbul hırsı boyunu aşanların oyuncağı olmayı hak etmiyor' - Son Dakika


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