Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İstanbul hırsı boyunu aşanların oyuncağı olmayı hak etmiyor"
-Cumhurbaşkanı Erdoğan:
-"31 Mart'ta İstanbul hak etmediklerinden kurtulacak, İstanbul'un büyükşehir konusundaki hasretleri sona erecek"
-"İstanbul'un 5 yıllık fetret dönemi son bulacak, yeniden şahlanış dönemi başlayacak"
-"Kendileri çalıp, kendileri oynamaya alışkın olanlar en küçük bir aykırı ses duyduklarında hemen karşılarındakilerin gırtlağına sarılmaya başlıyorlar"
-"Gırtlağına sarıldığınız bu millet seçim günü cevabını verecektir"
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